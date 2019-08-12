Göz var izan var
Hadise’nin “esinlenme” konusunda sınırları aşan kostümleri, bize ne demek istiyor?
Yorum sizin: Fotoğrafları yan yana koyup, “yorumsuz” diyoruz, “Sert eleştirdi” diye kızılıyor. “Esinlenme yok” deniyor. Peki...
Ama göz var izan var, Hadise’nin sahne kostümleri esinlenme konusunda Jennifer Lopez’in kötü bir taklidi değil mi?
“Çok özgünüm, benzersizim” diye haykıran pop starlarımız sahne kostümleri konusunda neden bu kadar kolaya kaçıyor...
Haydi taklit bilemedin “esinlenme” oldu, işçilik bu kadar kötü olmak zorunda mı? Biz seyirci olarak bunu mu hak ediyoruz?
Kafamda deli sorular...
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