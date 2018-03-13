Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni yönetim kurulunun atandığı MESAM’ın başkanlığına Coşkun Sabah getirildi. Sabah, bu gelişme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kültür Bakanlığı 7 kişiyi görevlendirdi. O yedi kişi de başkanlık için beni aday gösterdi. Devletin güvenip verdiği bu görevi geri çevirmem olmazdı. Nitekim görevi şerefle kabul ettim. Üç ay sonra da zaten seçime gideceğiz. Bizim amacımız MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek.” Sabah, üç ay sonraki seçimlerde aday olup olmayacağı sorusuna ise “Şartlar ve durumlar ne gösterir bilinmez, o gün gelince bakacağım” diye yanıt verdi. Sanatçı son olarak, kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyen Yavuz Bingöl’ün yerine Vedat Çetinkaya’nın getirildiğini açıkladı.