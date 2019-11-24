Goo Hara ve Sulli kimdir?
K-pop grubu Kara'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki Goo Hara'nın evinde ölü bulunduğu bildirildi. Goo Hara, geçtiğimiz mayıs ayında intihar girişiminde bulunmuştu. Goo Hara’nın yakın arkadaşı Sulli de kısa bir süre önce evinde ölü bulunmuştu. İki yakın arkadaşın ani ölüm haberleri ardından Goo Hara ve Sulli'nin hayatı bir kez daha gündeme geldi. Peki, Goo Hara kimdir, yakın arkadaşı Sulli kimdir?
Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara, 1991 yılında doğdu. Daha çok eski üyesi olduğu güney koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinir. 2011 yılında DSP Media tarafından Yong Jun-hyung ile çıktıkları açıklandı. 27 mart 2013 yılında Cube Entertainment ve DSP tarafından Hara ve Jun-hyung ayrıldığı açıklandı. Goo Hara’nın yakın arkadaşı Sulli de 2019 ekim ayında evinde ölü bulunmuştu. Choi Jin-ri ya da sahne adıyla Sulli, kız grubu f(x)'in eski üyesiydi.
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