Gönüllü sponsor
Bugünkü konumuz; Ricardo Quaresma’nın bitmek tükenmek bilmeyen logo tutkusu ve yarattığı görüntü kirliliği.
İlk bakışta futbolcunun bir sponsorluk anlaşması olduğunu, zorla böyle giyindiğini düşünebiliriz.
Ama hayır, kendi zevki, isteğiyle “Gucci panosu” olarak gezmeyi seçiyor.
Üstelik küçük bir servet ödeyerek: Üzerindeki eşofman takımı yaklaşık 16 bin 300 TL değerinde.
Buna 3 bin 300 TL’lik sneaker’ları da eklersek...
Reklam panosu gibi gezmenin bedeli, futbolcuya
19 bin 600 TL’ye mâl olmuş.
Sporcu, stil danışmanlığı konusunda yanındaki küçük kızından ders mi alsa acaba?
Çok daha uyumlu ve tatlı bir tarzı var zira...
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