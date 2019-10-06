Gönüllü destekçi
BENSU Soral, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen “Pembe Top” projesinin gönüllü destekçisi oldu.
Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında ünlü oyuncu, THY Avrupa Ligi Anadolu Efes-FC Barcelona maçında karşılaşmanın hava atışını yaptı. Soral meme kanseri hakkında, “Erken tanı hayat kurtarıyor ve bunu sağlayabilmek için yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek yeterli oluyor. Bazen hayatımız ve sağlığımız için çok basit ama hayati olan adımları atlıyoruz. Kadınların sağlıkları için adım atmalarına destek olmak ve bu farkındalık mücadelesinde yer almak benim için çok değerli” dedi.
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