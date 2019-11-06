Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir? Rüzgar Mağden kaç yaşında?
Gönül Yazar'ın yıllar süreden yalnızlığına sona veren Rüzgar Mağden, son zamanların en çok merak edilen ve konuşulan isimlerinden biri oldu. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan çift sosyal medyadan romantik fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Peki, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir? Rüzgar Mağden kaç yaşında?
İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde doğdu. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışan Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği üstlendi. Başından bir evlilik geçen Rüzgar Mağden, bir süredir çocukluk aşkı Gönül Yazar ile birlikte. Taş Bebek' lakaplı ünlü şarkıcı ve sevgilisinin arasında 32 yaş fark var. Gönül Yazar çok eleştirilen yaş farkıyla ilgili şunları söylemişti:
"21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum şimdi telefona bakıyorum. Bir aydır hayatımda biri var. Hayatımdaki kişi on yaşındayken bana aşık olmuş. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var. Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum.
Sevgilim beni, Metin Oktay’la ‘Taçsız Kral’ filmde oynamıştım orada görmüş aşık olmuş. 10 yaşında bana aşık olmuş. O zaman ‘Ben bu kadınla evleneceğim’ demiş. Ama şu an evlenmeyi düşünmüyoruz.
Hayatta hiç kimseye Rüzgar’a güvendiğim kadar güvenmedim. 51 yaşında adamın neresi çıtır. Benim ne kabahatim var ondan daha büyük olmak mı kabahat? O bana ‘ben senin için her şeyi sırtlanmayı göğüslemeye hazırım"
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