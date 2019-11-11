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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir, kaç yaşında? Hakkındaki iddialar şoke etti

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Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir, kaç yaşında? Hakkındaki iddialar şoke etti

Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden, hakkındaki iddialarla gündeme geldi. Rüzgar Mağden’in sanal yolla beraber olduğu Doğa isimli bir kadına cinsel içerikli videolar ve fotoğraflar gönderdiği iddia edildi. Peki, Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir?

Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyor. 

İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde doğdu. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışan Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği üstlendi. Başından bir evlilik geçen Rüzgar Mağden, bir süredir çocukluk aşkı Gönül Yazar ile birlikte. Taş Bebek' lakaplı ünlü şarkıcı ve sevgilisinin arasında 32 yaş fark var. Gönül Yazar'ın çocukluk aşkı olduğunu ifade eden  Rüzgar Mağden, 2. sayfa programında şunları söylemiştş: 

Taçsız kral filmini izlerken rahmetli anneme "Ben Gönül Yazar'la evleneceğim" dedim. O zamanlar daha ortaokulu gidiyordum. O benim hep bilinç altımdaydı. Yönetmen olunca da bir partide yönetmenlik yapıyorum Gönül Yazar'ı görünce yanına koşup elini falan sıktım . O zaman rock tarzındaydım Gönül'ün tarzı olmadığım için benimle hiç ilgilenmedi"

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