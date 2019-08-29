Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir, kaç yaşında?
Başından 7 evlilik geçen Gönül Yazar’ın adını sır gibi sakladığı yeni sevgilisinin Rüzgar Mağden olduğu ortaya çıktı. Çocukluğundan beri Gönül Yazar’a hayran olan Rüzgar Mağden’in 8 yıl önce usta sanatçıya mesaj attığı öğrenildi. Peki, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir, kaç yaşında?
İstanbul’da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Yönetmenlik yapan Rüzgar Mağden, pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalıştı. Bir süredir Gönül Yazar ile birlikte olan Rüzgar Mağden, usta sanatçıdan 32 yaş küçük.
Gönül Yazar, geçtiğimiz haftalarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olmuş, bir süredir hayatında birisi olduğu söylemişti.
"21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum şimdi telefona bakıyorum. Bir aydır hayatımda biri var. Hayatımdaki kişi on yaşındayken bana aşık olmuş. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var." Açıklamasında bulunan Gönül Yazar, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap vermişti.
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