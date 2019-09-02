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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Gönül Yazar: Yan yana yatacağımız bir mezar almayı düşünüyorum

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Kısa süre önce Rüzgar Mağden ile aşk yaşadığını duyuran Gönül Yazar, "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum, bir aydır da sevgilim var" demişti. Bugün 2. Sayfa programına katılan Yazar, gündem yaratacak yeni açıklamalarda bulundu.

İşte Gönül Yazar'ın 2. Sayfa programına yaptığı o açıklamalar:

-Metin Oktay’la ‘Taçsız Kral’ filmde oynamıştım orada görmüş aşık olmuş. 'Büyüyünce bu kadınla evleneceğim' demiş.

-İkimiz birbirimizi çok seviyoruz. Biz ikimiz bu yolda yürümeye karar verdik. Biz birbirimizden başkasına bakmayız çok aşığız.

-Annelerimiz ve babalarımız öldü. Rüzgar'a çok seviniyorum. Hayatta kimse ona güvendiğim kadar güvenmedim.

 -Herkes yattığı zaman ben tavana bakıyorum. Ben böyle aşk görmedim, çok seviyorum onu!

-21 yıldır hayatımda kimse yoktu, 21 yıldır tavana bakıyordum, şimdi ise telefona bakıyorum.

-İkimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum.

 -İçimizdeki hisler bilinmediği için bazı yorumlar yapılabilir.

-Benden 'Bıkar mısın?' dedi dün akşam, ben ondan bıkar mıyım? Bıkmam... Ayrılır mıyım, ayrılmam.

-Biz sadece birbirimizi aldatırsak bu ilişki biter.

 -Rüzgar beni çok kıskanıyor, telefonumu karıştırıyor.

-Benim sevgilim çıtır değil, 51 yaşında pıtır.

-Benim aşkıma başka kimse aşkım demesin.

-Şimdiye kadar 'Elalem ne diyer?' diye evlendim.
-Rüzgar ile yan yana yatacağımız bir mezar almayı düşünüyorum.

Sonunda Zerrin Özer gibi üzülmesin
'Sonunda Zerrin Özer gibi üzülmesin'

 

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