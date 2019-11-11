Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında, kaç kere evlendi? Gönül Yazar’ın kızı kim?
Sanat dünyasında 'Taş Bebek' lakabıyla tanınan Gönül Yazar, konuk olarak katıldığı programlar ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Gönül Yazar, bir süredir Yönetmen Rüzgar Mağden ile birlikte. Peki, Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında, kaç kere evlendi? Gönül Yazar’ın kızı kim?
Türk sanat müziği yorumcusu ve sinema oyuncusu Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Belma ve Belkıs adlı kardeşleri vardır. İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Ortaokula başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler aldı. Sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı. Aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay ile birlikte kabul edildi. Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan, Melahat Pars gibi hocalardan 1 yıl ders alıp ismini radyodan Türkiye'ye duyurdu. 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçti. 1958 yapımı Günah Yolcuları filminden itibaren birçok filmde şarkılar seslendirdi.
1962'de yayınladığı "Bak Bir Varmış/Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonra bir kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Kelebeğim/Hayran Olurum Aşkı Bilene"dir. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından "Taş Bebek" lakabı ile anıldı. İlk filminin ardından baş rollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok filmde rol aldı. Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde Gülriz Sururi ve Adile Naşit ile aynı sahneyi paylaşarak tiyatro sahnesinden de sevenlerine seslendi. Alaturka sahnelerin taş bebeği Yazar, Pop müzik tarzdaki okuduğu plaklarıyla ve programlarıyla da beğeni topladı. Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi.
Erol Simavi ile büyük aşk yaşayan sanatçının Yasemin Simavi ismin bir kızı var. 1970 yılında İsviçre’nin Cenevre şehrinde dünyaya gelen Yasemin Simavi, 2002 yılında İngiliz Carl Joseph ile evlendi, bu evlilikten oğlu Erol Carl dünyaya geldi. 5 yıl süren evliliği ardından Gökhan Akat'la evlendi, bu evliliğinden ise Emin Çölaşan adında bir oğlu oldu.
GÖNÜL YAZAR EVLİLİKLERİGÖNÜL YAZAR EVLİLİKLERİ
1. evliliğini 1952 yılında 15 yaşında iken mahkeme kararı ile yaşını büyüterek kendisinden 14 yaş büyük Necdet Yazar ile yaptı. İki yıl sonra ayrıldılar.
2. evliliğini 1956 yılında 47 yaşındaki Bedii Çapa ile yaptı.
3. evliliğini 1963 yılında Özden Çelik ile yaptı.
4. evliliğini 1964 yılında futbolcu Metin Oktay ile yaptı.
5. evliliğini 1972 yılında iş insanı Ercan Akın ile yaptı.
6. evliliğini 1979 yılında Sinan Birsel ile yaptı. Bir yıl sonra ayrıldılar.
7. evliliğini 1997 yılında Fahrettin Akçınar ile yaptı. Yedi ay sonra ayrıldılar.
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