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Haber Giriş: 03.01.2020 - 09:21,Son Güncelleme:/

Gonca Akkuş 'yuva yoktu ki yıkılsın' sözlerini affetmedi

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Gonca Akkuş 'yuva yoktu ki yıkılsın' sözlerini affetmedi

Gonca Sağlam, aylar sonra yine ortaya çıktı. Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a eski eşi Gonca Sağlam tarafından ‘Rencide oldum’ iddiasıyla 100 bin dolarlık dava açıldı.

Ebru Şallı'nın şimdiki eşi Uğur Akkuş'tan olaylı bir şekilde boşanan Sağlam, yine soluğu mahkemede aldı. Gonca Sağlam, eski eşinin boşandıktan sonra basına verdiği röportajdaki sözleri üzerine harekete geçti.

Akkuş, "Yuvanızı Ebru Şallı mı yıktı?" sorusuna "Yuva yoktu ki yıkılsın" yanıtı vermişti. Sağlam, eski eşinin kendisini küçük düşürücü ve rencide edici açıklamalar yaptığını öne sürdü. Gonca Hanım, Akkuş'a 100 bin dolarlık dava açtı.(Takvim)

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