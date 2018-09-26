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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
26.09.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Gonca Akkuş ve Ebru Şallı ’arabulucu’ istemedi

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Gonca Akkuş ve Ebru Şallı ’arabulucu’ istemedi

GONCA Akkuş’un 10 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Ebru Şallı’ya açtığı ’Öteki kadın’ davasında taraflar mahkemenin 'arabulucu’ teklifini kabul etmedi. Gonca Akkuş’un açtığı 70 bin TL’lik manevi tazminat davası görülmeye devam edecek.

Gonca Akkuş, iki çocuğunun babası finansçı Uğur Akkuş ile 10 yıllık evliliğinin yıkılmasına neden olarak gösterdiği eski manken Ebru Şallı’ya geçtiğimiz yıl 70 bin TL talepli manevi tazminat davası açmıştı. Akkuş çifti Mayıs ayında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan tazminat davasında Gonca Akkuş, 2017 yılının yaz aylarında Ebru Şallı’nın eşiyle Bodrum’da teknede el ele pozlar verdiğini, evliliklerinin bittiğine ilişkin kamuoyunu yanıltan açıklamalar yaptığını ileri sürdü. Ebru Şallı’nın eşi ile evlilik dışı ilişkinin yuvasını yıktığını belirten Gonca Akkuş, öğrenim gördüğü üniversiteye bile gidemediğini ifade etti. Şallı’dan yaşadığı üzüntü ve elem için 70 bin TL manevi tazminat istedi.

Ebru Şallı ise mahkemeye avukatı aracılığıyla verdiği cevap dilekçesinde Uğur Akkuş ile birlikte yaşadığı iddialarını yalanladı. Şallı, evinde 2 çocuğuyla yaşadığını kaydederek kendisi hakkında magazin habercilerin bir çok yalan haber yaptığını, Gonca Akkuş’un da bu yalan haberleri delil olarak mahkemeye sunduğunu öne sürdü.

Şallı, Gonca Akkuş’un her gün televizyonlara çıkıp, sözde ilişki nedeniyle hamileliğini sonlandırdığını anlatarak kolay yoldan şöhreti yakalamayı amaçladığını bunun için de kendisini hedef seçtiğini ileri sürdü. Ebru Şallı, Gonca Akkuş’un mutlu bir evliliği olduğundan bahsedilemeyeceğini, yuvasının yıkılmasını da sözde ilişkiye bağlamasının çelişkili olduğunu iddia etti.

İstenilen 70 bin TL tazminatın fahiş olduğunu öne süren Ebru Şallı, Gonca Akkuş’un yaptığı açıklamalar ile açtığı davanın çelişkili olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme önceki gün görülen duruşmada tarafları sulh olmaya teşvik ederek, arabulucu isteyip istemediklerini sordu. Ancak iki tarafta sulh olmak istemeyerek arabulucu önerisini reddetti. Mahkeme, son delillerin sunulması için süre vererek davayı erteledi

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