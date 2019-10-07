Golfte büyük heyecan
Bu yıl ikincisi düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Turnuvası, iş ve cemiyet dünyasının golf tutkunu isimlerini buluşturdu.
Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören anısına geçen yıl düzenlenmeye başlayan ve geleneksel hale gelecek olan Erdoğan Demirören Golf Cup Turnuvası’nın ikincisi, Kemer Country Club’da yapıldı. Golf tutkunları arasında heyecan yaratan turnuvaya iş ve cemiyet dünyasından isimler de katıldı.
Bülent Ciritçi - Tuğrul Timur - Yıldırım Demirören - Ali Nuri Türker
Özkan Demirci - Atilla Korkmazoğlu
Ali Nuri Türker
Won Yong Jo - Zeynel Ergen - Jeong Su Kim
Murat Kaan Güneri - Nonita Chand - Tarık Sarıoğlu
Hakan Elmas - Sami Özdağ - Hakan Özyazıcı - Freddie Zhang
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