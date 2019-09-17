Golfçüler yarıştI
Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nın 11’incisi, geçtiğimiz hafta sonu Kemer Country Club’da düzenlendi. Turnuvada cemiyet dünyasının golf tutkunu isimleri de yarıştı.
Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nın 11’incisi, 14-15 Eylül’de Kemer Country Club’da gerçekleştirildi. Turnuvada ilk gün 97, ikinci gün 103 olmak üzere toplam 200 sporcu yarıştı. İki gün boyunca keyifli anların yaşandığı organizasyona cemiyet dünyasının golf tutkunu isimleri de katıldı.
Fikret Öztürk - Yıldırım Demirören - Cemal Kalyoncu - Nihat Özdemir
Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane takdim etti.
Emine Kamışlı - Hyun Young Shim
Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimler ise ödüllerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı’dan aldı.
Mehmet T. Nane - Zeynel Ergen - Erol Şimşek
Çağla Metin - Dilek Türker - Zeynep Çelikoğlu - Mary Judith Slater
Hasan Akçakayalıoğlu - Erhan Kamışlı - Ali Nuri Türker - Kıvanç Oktay
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