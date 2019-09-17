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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Golfçüler yarıştI

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Golfçüler yarıştI

Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nın 11’incisi, geçtiğimiz hafta sonu Kemer Country Club’da düzenlendi. Turnuvada cemiyet dünyasının golf tutkunu isimleri de yarıştı.

Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nın 11’incisi, 14-15 Eylül’de Kemer Country Club’da gerçekleştirildi. Turnuvada ilk gün 97, ikinci gün 103 olmak üzere toplam 200 sporcu yarıştı. İki gün boyunca keyifli anların yaşandığı organizasyona cemiyet dünyasının golf tutkunu isimleri de katıldı.

Golfçüler yarıştI


Fikret Öztürk - Yıldırım Demirören - Cemal Kalyoncu - Nihat Özdemir

Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane takdim etti.

Golfçüler yarıştI


Emine  Kamışlı - Hyun Young Shim

Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimler ise ödüllerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı’dan aldı.

Golfçüler yarıştI


Mehmet T. Nane - Zeynel  Ergen - Erol Şimşek

Golfçüler yarıştI


Çağla Metin - Dilek Türker - Zeynep Çelikoğlu - Mary Judith Slater

Golfçüler yarıştI

Hasan Akçakayalıoğlu - Erhan Kamışlı - Ali Nuri Türker - Kıvanç Oktay

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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