Golf tutkunları turnuvada buluştu
Pegasus Golf Challenge Turnuvası, Kemer Country Club’da 10’uncu kez yapıldı.
Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası, 22-23 Eylül tarihlerinde Kemer Country Club’da gerçekleştirildi. Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen turnuva, 22 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde başladı ve 23 Eylül Pazar akşamı düzenlenen ödül töreniyle son buldu.
keyifli anların yaşandığı organizasyona golf sporunun ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı. İlk gün 112, ikinci gün 103 olmak üzere toplam 215 sporcu yarıştı. Turnuvada Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren isimlere ödüllerini Yıldırım Demirören, Mehmet T. Nane ve Emine Sabancı Kamışlı takdim etti. Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimler ise ödüllerini Emine Sabancı Kamışlı, Erhan Kamışlı’dan aldı.
Ladies Longest Drive, Men’s Longest Drive, Ladies Nearest to Pin ve Men’s Nearest to Pin özel ödüllerini Erdem Kıramer verirken; Gross ve 10. Yıl 10. Delik Özel Ödülleri’nin sahipleri ödüllerini Mehmet T. Nane’nin elinden aldı.
Revna Demirören - Erhan Kamışlı - Yıldırım Demirören
Turnuvanın sonunda pasta kesildi.
Kadınlar C kategorisinin 3’üncüsü Beyhan Goldmann Benardete oldu.
Yıldırım Demirören - Erhan Kamışlı - Hasan Akçakayalıoğlu - Nihat Özdemir
Nesrin Sarıoğlu
Longest Drive ödülü Adilcan Benardete’ye takdim edildi.
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