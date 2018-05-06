Golf heyecanÄ±
Bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen DHL Open Golf TurnuvasÄ±, 4-6 MayÄ±s gÃ¼nlerinde Kemer Country Golf Clubâ€™da gerÃ§ekleÅŸti.
Turnuvaya TÃ¼rkiyeâ€™de golf sporuna yÃ¶n veren isimler katÄ±ldÄ±. Etkinlikte 15 kategoride yaklaÅŸÄ±k 300 sporcu kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadele etti.Â Â
KÄ±vanÃ§ Oktay -Â Korhan KurdoÄŸlu -Â Mustafa SarÄ±oÄŸlu -Â Hasan AkÃ§akayalÄ±oÄŸlu
Cem KoÅŸmaz -Â Mehmet KÄ±lavuz -Â Claus Lassen -Â Ä°lhan MansÄ±z
Ali Fidanboy -Â NonitaÂ Chand -Â Batur Åžulen -Â Utku BarÄ±ÅŸ Pazar
Selim GÃ¼lmen
Dursun Kemal Veli -Â Hakan Ã‡armÄ±klÄ± -Â Ahmet Ã–zyazÄ±cÄ± -Â Kaan TerzioÄŸluÂ
Mustafa Aras -Â Selim Koray -Â Nihat Ã–zdemir -Â Selim GÃ¼lmen
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