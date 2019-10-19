Gol olur
Çağla Şıkel, sonbaharın hakkını veren bir görünümle iç açıyor.
Uzun zamandır çektiğimiz kombin kirliliğine modelin deri elbisesiyle bir mola verelim.
Şıkel’in üzerindeki nefti yeşil tasarım gerçekten çok havalı.
Spor-şık bir kesime sahip, dekoltesi dozunda, kemeri belini ince göstermiş.
Aksesuvarları elbiseyle bütünlük sağlıyor. Bakımlı saçları ve sade makyajı da genç bir hava katmış.
Bu elbisenin altına süet çizme yerine sezon trendi olan kısa bir kovboy botu da yakışırdı. Ama bu haliyle de gol olur.
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