Göktaşı vizyonda
Şafak Sezer’in başrolünü üstlendiği “Göktaşı” filminin galası önceki akşam Kanyon’da yapıldı. Komedi filminin galasına ünlü isimler katıldı.
Bugün vizyona giren “Göktaşı” filminin galası önceki akşam Kanyon’da düzenlendi. Caner Erzincanlı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Mehmet Esen ve Yılmaz Gruda’nın rol aldığı filmin galasına İzzet Yıldızhan, Serkan Çağrı, Şilan Makal ve Polat Yağcı gibi ünlü isimler de katıldı.
Filmde köy muhtarı İsmet’i canlandıran Şafak Sezer, “Göktaşı sezonun ilk büyük komedi filmi, seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli Armağan Köyü’nden 450 kişi filmde figüran olarak rol aldı. Uzun süredir köyde geçen bir filmde oynamamıştım, kadro inanılmaz, çok değerli oyuncu arkadaşlarımla çalıştım” dedi.
Filmde rol alan Ceyhun Fersoy, galaya oyuncu eşi Begüm Öner’le katıldı.
Günay Musayeva galaya sevgilisi Taha Tatlıcı ile birlikte katıldı.
Nilay Toprak
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