Göksel Arsoy kimdir?
Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Göksel Arsoy, Türk sinemasının 'Altın Çocuğu' lakabıyla bilinmektedir. Göksel Arsoy'un annesi, Girit Hanya eşrafından Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey'in torunu ve Hırkazade Ahmet'in kızıdır. Babası Remzi Aksoy'dur. Amcası ise Klasik Türk müziğinin önemli bestekârı, söz yazarı ve yorumcusu olan Yesari Asım Arsoy'dur.
Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Aksoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi.
Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinde okurken, yakınlardaki Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başladı. 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de Kelepçe ve 1959'da Samanyolu gibi filmlerde rol al adlı. Samanyolu adlı filmiyle de ün yaptı (1959). Bu filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynadı.
Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Bulunmaz Uşak, Taş Bebek en sükse yapan filmlerindendir. 1999'da 36. Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülmüştür. Ayrıca kendi adına bir film şirketi kurarak prodüktörlük yaptı.
Evlilikleri:
1957 yılında havaalanında çalışırken tanıştığı Soley Hanım’la 12 Nisan 1961 tarihinde evlendi. 21 Nisan 1963 de Aşkım adında bir kızı ve 17 Nisan 1965 de oğlu Remzi Gökhan Arsoy dünyaya geldi.
Göksel Arsoy’a 1999'da 36.Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.
12 yıl İstanbul Tenis Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Göksel Arsoy 2002 yılında “Herkes İçin Spor Federasyonu” Başkanı görevine de getirilmiş ve 2011 yılına kadar bu görevi üstlenmişti.
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