Gökhan'ın yerine kim gelecek?
Uzun zamandır “O Ses Türkiye” jürisinde yer alan Gökhan Özoğuz, yeni sezonda programda olmayacağını açıkladı. Kulislerde onun yerini Hayko Cepkin’in alacağı konuşuluyor.
Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz günlerde solistliğini yaptığı Athena grubunun müzik çalışmalarını gerekçe göstererek bu yıl “O Ses Türkiye” ekibinde olmayacağını açıkladı.
Onun yerini kimin alacağı konusu tartışılırken, kulislerde en güçlü adayın adı anılmaya başlandı. Bu yıl ekibe katılacak ismin Hayko Cepkin olması bekleniyor.
Gökhan Özoğuz, 5 yıldır 'O Ses Türkiye' programında jürilik yapıyordu...
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