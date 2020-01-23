MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriGökhan Tepe: Şarkılarımın ilhamı oğlum
GeriMagazin Gökhan Tepe: Şarkılarımın ilhamı oğlum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 23.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Gökhan Tepe: Şarkılarımın ilhamı oğlum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gökhan Tepe: Şarkılarımın ilhamı oğlum

Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, İpek Açar’ın yeni başlayan “İpek Yolu” adlı programına konuk oldu.

Şarkıcı Gökhan Tepe, İpek Açar’ın TRT Müzik kanalında yarın yayınlanacak “İpek Açar’la İpek Yolu” programının ilk konuğu oldu. İkili, program sırasında düet de yaptı.


Geçen ay baba olan Gökhan Tepe, oğlu Denizhan hakkında konuşurken şöyle dedi: “Gaz çıkarma görevi bende. Annesinin uyuması için sabah 4-5’lere kadar uykusuz kalıyorum. Önümüzdeki zamanlarda dinleyeceğiniz bütün şarkılarımın duygu sahibi oğlum olacak.”

İpek Açar ise son dönemin popüler türü rap müziğini kızı Aslı Gönül’ün çok sevdiğini ama kendisinin bir türlü söyleyemediğini belirtti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle