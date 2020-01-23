Gökhan Tepe: Şarkılarımın ilhamı oğlum

Şarkıcı Gökhan Tepe, İpek Açar’ın TRT Müzik kanalında yarın yayınlanacak “İpek Açar’la İpek Yolu” programının ilk konuğu oldu. İkili, program sırasında düet de yaptı.



Geçen ay baba olan Gökhan Tepe, oğlu Denizhan hakkında konuşurken şöyle dedi: “Gaz çıkarma görevi bende. Annesinin uyuması için sabah 4-5’lere kadar uykusuz kalıyorum. Önümüzdeki zamanlarda dinleyeceğiniz bütün şarkılarımın duygu sahibi oğlum olacak.”



İpek Açar ise son dönemin popüler türü rap müziğini kızı Aslı Gönül’ün çok sevdiğini ama kendisinin bir türlü söyleyemediğini belirtti.