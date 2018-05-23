Gökhan Kırdar taburcu oldu
Geçen hafta sonu evinde fenalaşan ve kaldırıldığı Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Gökhan Kırdar’dan iyi haber geldi. Ünlü sanatçı bugün taburcu oldu.
Hastane çıkışında Magazin D kameraları karşısına geçen Gökhan Kırdar "Geçen cumartesi günü anlam veremediğim bir öksürükle birlikte kan geldi ağzımdan. Acile gittik. Orada ilk testler yapıldı. Bir-iki saat kan akışı devam etti. Operasyonla parça alındı, pıhtılar temizlendi. Olası bütün ihtimaller tarandı. Tüberküloz yok, KOAH da olmadığım öğrenildi. Belirli bir rahatsızlık görülemedi. Ne olduğunu anlayamadık, bir teşhis konulamadı. Sadece ses tellerimde bir yıpranma var" dedi.
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