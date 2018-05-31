Gökhan Kırdar hastalığının nedenini açıkladı
Geçen ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 3 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gökhan Kırdar, önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde konser verdi.
Sanatçı, sağlık durumu hakkında şunları söyledi: “Faranjitim varmış. Rahatsızlığımın daha önce sinyalleri vardı ama ben konser hazırlığım nedeniyle ihmal ettim, o yüzden böyle oldu. Gördüğüm tedavi ve dualar sayesinde 3 gün içinde kendimi toparladım. Bana duyulan sevginin bu kadar büyük olması da beni çok mutlu etti.”
Gökhan Kırdar, konserinde rezonans ve frekans müzikleriyle bir “meditasyon” bölümüne de yer verdi.
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