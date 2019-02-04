Gökhan Gencebay kimdir kaç yaşında?
Gökhan Gencebay, son günlerde magazin dünyasının gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu olan Gökhan Gencebay, internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Gökhan Gencebay kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Gökhan Gencebay, özel hayatıyla gündeme gelmesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Orhan Gencebay'ın oğlu olan Gökhan Gencebay, 2000'li yılların başında Kelebek'e verdiği röportajda, kendisine yöneltilen "manevi oğul" iddialarına net bir cevap vererek, "Bu neden hala deniliyor anlamıyorum! Yok böyle birşey. Zamanında bu tarz haberler çıkmış. Sanırım bu haberlerden sonra da bu laf sürdü gitti. Bilemiyorum..." ifadesinde bulunmuştu.
38 yaşındaki Gökhan Gencebay, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü'nden mezun olmuş, bu yıl oyunculuk kariyerine başlamıştır.
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