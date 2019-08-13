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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.08.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Gökhan Arsoy kimdir?

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Gökhan Arsoy kimdir?

Dizi ve sinema projelerinde yer alan Gökhan Arsoy, Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy olan oyuncu, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Göksel Arsoy'un oğludur. Sevda Tepesi, Yaz Gülü, Aşk Hırsızı gibi pek çok dizinin kadrosunda yer almıştı İşte, Gökhan Arsoy'un hayatına ilişkin bilgiler

Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy'dur. Babası Yeşilçam oyuncusu Göksel Arsoy'dur.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de işletme eğitimi aldı.

1997 yılında babasının izinden giderek başrolünde Ebru Gündeş'in de yer aldığı "Deli Divane" dizisi ile oyunculuk hayatına adım attı.

1998 yılında senaryosunu Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın birlikte yazdığı, Bergüzar Gökçe Korel, Tuba Ünsal, Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kırık Hayatlar dizisinde oynadı.

2005 yılında "Sevda Tepesi" adlı dizide Aydan Burhan, Dursun Ali Sarıoğlu,Yalçın Menteş, Şenol İpek ile birlikte rol aldı.
Gökhan Arsoy, 2 Ocak 2010 tarihinde Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Taylan Kümeli ile New YorkBaşkonsolosluğu'nda nikah masasına oturdu.

 

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