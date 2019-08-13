Gökhan Arsoy kimdir?
Dizi ve sinema projelerinde yer alan Gökhan Arsoy, Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy olan oyuncu, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Göksel Arsoy'un oğludur. Sevda Tepesi, Yaz Gülü, Aşk Hırsızı gibi pek çok dizinin kadrosunda yer almıştı İşte, Gökhan Arsoy'un hayatına ilişkin bilgiler
Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy'dur. Babası Yeşilçam oyuncusu Göksel Arsoy'dur.
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de işletme eğitimi aldı.
1997 yılında babasının izinden giderek başrolünde Ebru Gündeş'in de yer aldığı "Deli Divane" dizisi ile oyunculuk hayatına adım attı.
1998 yılında senaryosunu Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın birlikte yazdığı, Bergüzar Gökçe Korel, Tuba Ünsal, Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kırık Hayatlar dizisinde oynadı.
2005 yılında "Sevda Tepesi" adlı dizide Aydan Burhan, Dursun Ali Sarıoğlu,Yalçın Menteş, Şenol İpek ile birlikte rol aldı.
Gökhan Arsoy, 2 Ocak 2010 tarihinde Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Taylan Kümeli ile New YorkBaşkonsolosluğu'nda nikah masasına oturdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle