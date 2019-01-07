Gökçe Yıldırım kimdir?
Gündemdeki haberler ardından Gökçe Yıldırım’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Youtube hesabından güzellikten modaya kadar birçok konuda bilgilere veren Gökçe Yıldırım, instagram uygulamasını da aktif olarak kullanıyor. İşte, Gökçe Yıldırım’ın hayatına ilişkin bilgiler
1992 yılında dünyaya gelen Gökçe Yıldırım’ın kendisinden 2 yaş büyük bir ablası var. Gökçe Yıldırım, kariyerine 17 yaşındayken Kanal D’de başladı. Bir süre çalıştıktan sonra soluğu New York'ta aldı, ailesini özlediği gerekçesiyle Türkiye'ye kesin dönüş yapsa da zaman zaman ABD ziyaretlerini sürdürüyor. 8 Temmuz 2014’te ilk videosunu yayınlayan Gökçe Yıldırım, Youtube’ın yanı sıra sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Bir süre dansçı Ataberk Özdene ile birliktelik yaşadı ancak ihanet iddiasıyla bu ilişkiyi noktaladı. Ataberk Özdene'nin kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını hatta Derici ile Özdene'nin kendi bilgisayarında videolarını bulduğunu iddia etti
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