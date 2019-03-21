Gökçe Bahadır’ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı
İlk konserini geçen hafta Ataşehir’deki DasDas’da veren ve sınavı başarıyla geçen Gökçe Bahadır’ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı.
En son ‘Ufak Tefek Cinayetler’de rol alan Gökçe Bahadır dizisi final yapınca Aykut Gürel’den gelen teklifi kabul etmiş, bir pop albümü çıkarmıştı.İlk konserini geçen hafta veren Gökçe Bahadır’ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı.
Oyuncu dizilerden bölüm başına 70 bin lira alıyordu. Konserden ise 100 bin TL…(Posta)
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