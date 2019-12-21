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21.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır, Serenay’a rakip olacak

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Gökçe Bahadır, Serenay’a rakip olacak

Bir müzikal projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Gökçe Bahadır, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Sahnede Sezen Aksu şarkıları söyleyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Bahadır, “Serenay Sarıkaya’nın rol aldığı ‘Alice’ müzikalini izlediniz mi?” sorusuna “Hayır, izlemedim” yanıtını verdi. Oyuncu, “Peki aranızda bir rekabet olur mu?” sorusu karşısında ise “Şu an bilmiyorum” demekle yetindi.

Gökçe Bahadır, Serenay’a rakip olacak

Gökçe Bahadır, Serenay’a rakip olacak


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