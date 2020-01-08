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Haber Giriş: 08.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Gökçe Bahadır: Gökçe’nin hayatını korumaya çalışıyorum

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Gökçe Bahadır: Gökçe’nin hayatını korumaya çalışıyorum

“İZMİR’in Kızları” adlı müzikalle sahnelere dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır, İstanbul Life dergisinin ocak sayısına konuştu.

Oyuncu, müzikallere hayranlık duyduğunu anlattı:

“Müziğe olan ilgimin altında yatan, aslında hep müzikale olan hayranlığımdı. Sahnede şarkı söylerken, bunu bir gün müzikalde oynayacağımı hayal ederek yaptım.” Bahadır, “Bir rolden çıkmak vaktini alıyor mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Birçok işte oynadım ama rolden sıyrılmak konusunda sıkıntı yaşamadım. İşim bitince özel hayatıma dönmeyi seviyorum.  Gökçe’nin hayatını korumaya çalışıyorum.”

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