Göcek’te yaz partisi
Rixos Premium Göcek, Magazin Gazetecileri Derneği’nin (MGD) “yaza merhaba” partisine ev sahipliği yaptı.
Partiye birçok gazetecinin yanında Elif Ece Uzun, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Zeynep Mansur, Aylin Coşkun, Burcu Güneş, Yeşim Salkım ve Demet Şener gibi ünlü isimler de katıldı. Oben Budak’ın DJ performansıyla konukları coşturduğu gecede Aylin Coşkun, Burcu Güneş, Yeşim Salkım ve Zeynep Mansur da şarkı söyledi.
Oyuncu Mert Kılıç ile şarkıcı Zeynep Mansur, kendileri için hazırlanan sürpriz pastaları sahnede kesti. Kılıç’ı ilk olarak eşi Aslıhan Güner kutladı.
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