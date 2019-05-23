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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gizemli kadın modacı Zeynep

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Gizemli kadın modacı Zeynep

Tolga Sarıtaş’ın basından köşe bucak kaçırdığı kız arkadaşının, İzmirli genç modacı Zeynep Mayruk olduğu ortaya çıktı.

EĞLENCE GECESİ OLAY OLMUŞTU

“Söz” dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş’ın, uğruna İstanbul trafiğini birbirine kattığı kız arkadaşının kimliği belli oldu. Sarıtaş geçtiğimiz günlerde Levent’teki bir mekana götürdüğü sevgilisinin görüntülenmemesi için her yolu denemiş, gecenin sonunda çiftin bindiği aracın sürücüsü objektiflerden kaçarken trafik kurallarını hiçe saymıştı.

Gizemli kadın modacı Zeynep

3 AYDIR BİRLİKTELER

Tolga Sarıtaş’ın yaklaşık 3 aydır ilişki yaşadığı o genç kadının, İzmir’de yaşayan modacı Zeynep Mayruk olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında da birbirini takip eden âşıkların dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkacağı, bunun için de gözlerden uzak bir adresi tercih ettikleri öğrenildi.

Gizemli kadın modacı Zeynep

 


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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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