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Gizem Özdilli ameliyat oldu
Ünlü manken Gizem Özdilli dün ameliyat oldu. Acil olarak hastaneye yatırılan Özdilli göbek bölgesinde oluşan yağ bezesinin enfekte olması sebebiyle ameliyat oldu.
Gizem Özdilli dün rahatsızlanınca soluğu hastanede aldı. Yapılan kontrollerin ardından göbek bölgesinde oluşan yağ bezesinin enfekte olması sebebiyle ünlü manken acil olarak ameliyata alındı. Saatler süren operasyonun ardından Özdilli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ünlü manken bir süre daha müşahede altında kalacak.
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