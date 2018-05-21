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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
DHA
21.05.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

"Gençlik hatası olarak değerlendirilmeli"   Gizem Karaca'dan karşı hamle

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"Gençlik hatası olarak değerlendirilmeli"   Gizem Karaca'dan karşı hamle

Ünlülerin de aralarında bulunduğu 34 sanığın yargılandığı davada, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Hüseyin Orçun Benli ile birlikte "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Gizem Karaca'nın avukatı, istinafa başvurarak karara itiraz etti     

Ünlülerin de aralarında bulunduğu 34 sanığın yargılandığı davada, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Hüseyin Orçun Benli ile birlikte "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Gizem Karaca'nın avukatı, istinafa başvurarak karara itirazda bulundu.


Karaca'nın avukatı Faruk Zorba yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Gizem Karaca hakkında  İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen karar  nedeniyle bazı basın yayın organlarında gerçeğe aykırı haber ve değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

Karaca'nın 25 Aralık 2012 tarihinde gözaltına alındığını ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını belirten Zorba, 13 Eylül 2013 tarihinde de "başkalarına uyuşturucu madde verme suçlaması" ile de müvekkili hakkında iddianame düzenlendiğini kaydetti.     

Zorba, yargılama sırasında savcılıkça verilen mütalaada, Karaca'nın eyleminin, "uyuşturucu madde kullanmak" olduğuna vurgu yaparak, mahkemenin ise sanığa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ceza verdiğini hatırlattı.     

"Gençlik hatası olarak değerlendirilmeli"     

Bu karara, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) nezdinde itiraz ettiklerini anlatan Zorba, şöyle devam etti:     

"Bu kararın bozulacağına inancımız tamdır. Cumhuriyet savcılığınca düzenlenen iddianame ve mütalaadan anlaşılacağı üzere müvekkilin uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi bir eylemi iddia konusu bile değildir. Yargılamaya konu edilen eylem iki arkadaşıyla birlikte esrar/uyuşturucu maddesi kullanmaktan ibarettir. Kendisinin şahsen temin ettiği maddeyi başka arkadaşıyla paylaştığı ve birlikte kullandığı iddiasına dayanılarak bu  karar verilmiştir."     

Müvekkilinin uyuşturucu madde satıcılarıyla iletişiminin tespit edilemediğini savunan Zorba, "Beş yıl önce meydana gelen talihsiz bir olay nedeniyle kamuoyu gündemine gelmek müvekkili derinden üzmektedir. Bu süreçte kendisi evlenmiş ve mutlu bir yuva kurmuştur. Henüz 20 yaşındayken yaşadığı ve gençlik hatası olarak değerlendirilmesi gereken bu üzücü olay nedeniyle büyük pişmanlık duymuştur." değerlendirmesinde bulundu.     

Karar     

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıldır devam eden ve ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu 34 sanıklı davayı, 16 Mayıs'ta karara bağlamıştı.     
Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, şarkıcı Cenk Eren'i de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmıştı. Mahkeme heyeti, diğer sanıklara da çeşitli  hapis cezaları vermişti.       

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