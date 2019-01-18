Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca'nın biyografisi
Rol aldığı dizilerdeki performansıyla hatırlanan Gizem Karaca'nın kim olduğu basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Gizem Karaca'nın kim olduğunu, özel yaşamını ve kariyerini merak eden vatandaşlar, Gizem Karaca'ya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Gizem Karaca kimdir? İşte, Gizem Karaca'nın biyografisi...
Gizem Karaca, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 7 yaşına kadar Amerika Florida’da yaşayan ancak bu tarihten sonra sık sık Türkiye’ye gelip giden Gizem Karaca, 14 yaşındayken kesin dönüş yaptı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.2011 yılında bağlı olduğu Uğurkan Erez ajansı onun güzellik yarışmasına katılması hayatını değiştirdi.
Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve 2. oldu. 2012 yılında yayınlanan "Eve Düşen Yıldırım" adlı dizide başrol oynadı ve bu diziyle ismini geniş kitlelere duyurdu. New York'ta 'New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye geldiğinde "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştı.
Gizem Karaca, 2014 yapımı aile ve romantik komedi dizisi Güzel Köylü’de Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile başrolü paylaştı. 2017 de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başlamıştır. Aynı zamanda 2017 de Kara Sevda dizisine komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı. Güzel Köylü dizisinin çekimlerinde tanıştığı Bodrum'un tanınmış turizmcilerinden Kemal Ekmekçi ile 2017 Eylül ayında evlendi.
Genç yaşına rağmen pek çok dizi projesinin kadrosunda yer alan Gizem Karaca, 2018 yapımı İnsanlık Suçu dizisinde Suna Değirmenci karakterine hayat verdi.
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