Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?
Gizem Güven, akıllarda yer edindiği Sihirli Annem dizisinden sonra son haliyle dikkat çekti. Henüz 3 yaşındayken bir süt reklamında oynayan Gizem Güven, sonrasında küçük yaşlarda dublaj sanatçılığı yapmıştır. Bu sırada ise bazı projelerde rol almıştır. Peki, Gizem Güven kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
3 yaşında süt reklamında rol almıştır. Ardında oynadığı çeşitli reklamlar olmuştur. 6 yaşlarındayken sinema filmi dublajı yapmıştır. Sonrasında ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin sonlanmasının ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve bir bankanın reklam serilerinde oynamıştır. Bir giyim markasının 5 yaşından 17 yaşına kadar mankenliğini sürdürmüştür.
2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır.
2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. (2006-2009)
İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanarak lise eğitimine burada devam etmiştir (2012-2013).
Lise yıllarında Sihirli Annem dizisinin tekrar başlamasıyla Ceren karakteriyle ekranlarda bulunmaya devam etmiştir. (2011-2012) Bu dizinin bitmesinin ardından okuluna ağırlık vererek üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlamış, kısa dönem çizim kursunda eğitim almıştır.
Ayrıca bu süre içerisinde dublaj yapmaya da devam etmiştir. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazanmıştır. Üniversitede ilk yılını başarı ile tamamlayan Güven, eğitimine devam etmektedir. Yedikule Hayat Yokuşu dizisinde Ayfer karakterini canlandırarak ekranlara geri dönmüştür. 2015 yılında 'Ne Münasebet' adlı dizide Ayça karakterini canlandırmaya başlamıştır.
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