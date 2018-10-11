Gizem Barlak kimdir?
Gizem Barlak, yaptığı açıklamalar ve Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Pek çok tasarımcıyla çalışan ve marjinal tarzıyla dikkat çeken Gizem Barlak’ın hayatına ilişkin bilgiler gündemdeki haberler nedeniyle merak konusu oluyor. Peki, Gizem Barlak kimdir?
Yedi yıldır profesyonel mankenlik yapan Gizem Barlak, 1992 yılında Ankara’sa dünyaya geldi. Liseydi Alanya’da okudu. Üniversite için İstanbul’a geldi ve reklamcılık eğitimi gördü. 19 yaşında fotomodelliğe başladı. Ardından İstanbul Fashion Week’te yer aldı. Bir defile, beş defile, 10 defile derken Türkiye’deki çoğu tasarımcıyla ve markalarla çalıştı. Bir röportajında klasik bir model olmadığını ifade eden Gizem Barlak, “Alternatif bir modelim. Türkiye’de renkli saçlı model yok. Saçlarımı mavi yaptığımda çalıştığım bütün tasarımcılar arayıp “Mavi saçlı model mi olur, hemen saçlarını değiştir” dedi. Sonraki sezon Chanel defilesinde pembe saçlı modeller, X defilesinde mavi saçlı modeller oldukça bu bir trende dönüştü. Ben aynada kendimi gördüğümde mutluydum. Bu işten de vazgeçebilirim, her şeyden vazgeçebilirim sonuçta benim mutluluğum önemli. Saçlarıyla mutluysa bir kadın, tamamdır.” Açıklamasında bulunmuştu.
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