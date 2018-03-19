Giysinin ritmi (ASENA ATALAY)

Bu pantolon gibi.

Ama ritmi olan giysilerin etrafındaki giysileri de onun ritmine uydurmak gerekiyor.

Yani bana bu pantolon biraz yalnız kalmış gibi geldi.

Üstündeki siyahlar tarafından kapatılmış, susturulmak ister gibi.

Oysa ona uygun bir üst, bir ceket olsa ve onunla birlikte dans etse daha iyi olmaz mıydı?