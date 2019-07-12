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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslı BARIŞ
12.07.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Giysiler Gülşen saçlar Kylie

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Giysiler Gülşen saçlar Kylie

Bu yaz kadın pop şarkıcılarımızın benimsediği “Mayonun altına çizme giyeyim, hem seksi hem trendy duruyor” akımının son takipçisi Simge oldu... Simge, bununla da kalmayıp saç rengini değiştirerek bir Kylie Jenner havası estirmek istemiş. Ve ortaya bu ‘emanet’ görüntü çıkmış.

Simge’ye bakarken içinizden Gülşen’in 2015’te piyasaya sürdüğü ‘Dan Dan’ şarkısını söylüyorsanız, yalnız değilsiniz.

Çünkü Simge’nin giysileri Gülşen’in klibindeki imajıyla birebir aynı. Tek farkı Gülşen’inkinin kırmızı olması.

Simge, deri ceketle daha asi bir hava estirmiş.

Yaz sıcağında hem çizme hem ceket zor olmalı. Belki de yüzündeki donuk ifade bu yüzdendir.

Ya da saçtan mı diyelim?

Bir ölçüde de Kylie’nin saç modeline benzemiş hatta.

Tabii Kim ve Kylie birer ikon.

Ama takip edildikleri kadar da zevksizlikleriyle eleştiriliyorlar. Bilmem takip etmek için uygun isimler mi?

Kıyafetler Gülşen’den saçlar Kylie Jenner’ın tarzından emanet olunca, ortaya bu eğreti görünüm çıkmış.

Pop şarkıcıları tabii ki imajını yenilemeli.

Simge başarılı olduğu kadar güzel... Kendine daha seksi bir tarz da belirlemeye çalıştığı aşikar.

Ama ondan bundan toplamak yerine, kendi tarzını belirlese daha iyi olmaz mı?

Giysiler Gülşen saçlar Kylie

Giysiler Gülşen saçlar Kylie

Kylie Jenner
Giysiler Gülşen saçlar Kylie

Gülşen

 

 

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