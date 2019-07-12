Giysiler Gülşen saçlar Kylie
Bu yaz kadın pop şarkıcılarımızın benimsediği “Mayonun altına çizme giyeyim, hem seksi hem trendy duruyor” akımının son takipçisi Simge oldu... Simge, bununla da kalmayıp saç rengini değiştirerek bir Kylie Jenner havası estirmek istemiş. Ve ortaya bu ‘emanet’ görüntü çıkmış.
Simge’ye bakarken içinizden Gülşen’in 2015’te piyasaya sürdüğü ‘Dan Dan’ şarkısını söylüyorsanız, yalnız değilsiniz.
Çünkü Simge’nin giysileri Gülşen’in klibindeki imajıyla birebir aynı. Tek farkı Gülşen’inkinin kırmızı olması.
Simge, deri ceketle daha asi bir hava estirmiş.
Yaz sıcağında hem çizme hem ceket zor olmalı. Belki de yüzündeki donuk ifade bu yüzdendir.
Ya da saçtan mı diyelim?
Bir ölçüde de Kylie’nin saç modeline benzemiş hatta.
Tabii Kim ve Kylie birer ikon.
Ama takip edildikleri kadar da zevksizlikleriyle eleştiriliyorlar. Bilmem takip etmek için uygun isimler mi?
Kıyafetler Gülşen’den saçlar Kylie Jenner’ın tarzından emanet olunca, ortaya bu eğreti görünüm çıkmış.
Pop şarkıcıları tabii ki imajını yenilemeli.
Simge başarılı olduğu kadar güzel... Kendine daha seksi bir tarz da belirlemeye çalıştığı aşikar.
Ama ondan bundan toplamak yerine, kendi tarzını belirlese daha iyi olmaz mı?
Kylie Jenner
Gülşen
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