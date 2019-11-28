Gigi'nin babasıyla Hüsnü Çoban'ın benzerliği çok konuşuldu
İki top model Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid ile Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın benzerliği olay oldu.
Saç şekilleri ve geniş alınlarıyla özellikle güneş gözlükleri taktıklarında birbirlerine çok benzeyen Hadid ve Ozan hakkında Twitter kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum yapıldı.
Bir kullanıcı "Suat öldükten sonra Hüsnü Çoban" derken bir başkası "Hüsnü Çoban'a Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor" yazdı.
Bir kullanıcı da "Hüsnü Çoban, Gigi Hadid'in babası çıktı iyi mi" diye görüş bildirdi.
Mohamed Anwar Hadid, 1948 yılında Nazareth'te dünyaya geldi. Filistin asıllı Ürdünlü olan Hadid küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti.
Emlak zengini Hadid şu ana kadar üç evlilik yaptı. Bu evliliklerinden beş çocuk sahibi oldu. Hadid'in çocukları arasında en ünlüleri Hollandalı Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen Gigi ve Bella Hadid. İki kardeş de moda alanında isim yaptı. En küçükleri Anwar da kariyerine model olarak devam ediyor.
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