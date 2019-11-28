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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Gigi'nin babasıyla Hüsnü Çoban'ın benzerliği çok konuşuldu

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Gigi'nin babasıyla Hüsnü Çoban'ın benzerliği çok konuşuldu

 İki top model Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid ile Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın benzerliği olay oldu.

Saç şekilleri ve geniş alınlarıyla özellikle güneş gözlükleri taktıklarında birbirlerine çok benzeyen Hadid ve Ozan hakkında Twitter kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum yapıldı.

Giginin babasıyla Hüsnü Çobanın benzerliği çok konuşuldu

Bir kullanıcı "Suat öldükten sonra Hüsnü Çoban" derken bir başkası "Hüsnü Çoban'a Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor" yazdı.

Giginin babasıyla Hüsnü Çobanın benzerliği çok konuşuldu

Bir kullanıcı da "Hüsnü Çoban, Gigi Hadid'in babası çıktı iyi mi" diye görüş bildirdi.

Giginin babasıyla Hüsnü Çobanın benzerliği çok konuşuldu

Mohamed Anwar Hadid, 1948 yılında Nazareth'te dünyaya geldi. Filistin asıllı Ürdünlü olan Hadid küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti.

Giginin babasıyla Hüsnü Çobanın benzerliği çok konuşuldu

Emlak zengini Hadid şu ana kadar üç evlilik yaptı. Bu evliliklerinden beş çocuk sahibi oldu. Hadid'in çocukları arasında en ünlüleri Hollandalı Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen Gigi ve Bella Hadid. İki kardeş de moda alanında isim yaptı. En küçükleri Anwar da kariyerine model olarak devam ediyor. 

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