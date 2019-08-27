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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gerilim artıyor! Sinan Akçıl'dan bir hamle daha geldi

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Gerilim artıyor! Sinan Akçıl'dan bir hamle daha geldi

Geçmişte Kayahan ile Nilüfer’in yaşadığı beste krizinin bir benzeri, Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında çıktı. Akçıl, “Şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinde Mehmetçik Vakfı’na para yatıracak” dedi.

POLEMİKTE İKİNCİ PERDE

Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında ipler geriliyor. Göçer sahne aldığı düğünde Akçıl’ın eski sevgilileri Hadise ve İzel’den bahsetmiş, konuklar arasında bulunan Burcu Kıratlı düğünü terk etmişti. Akçıl, eşinin yaşadığı bu duruma tepkisini Göçer’e “Densiz” diyerek gösterdi. Göçer de ona “Medya maymunu” karşılığını verdi.

İŞTE YASAKLI ŞARKILAR

Polemik bu kadarla kalmadı. Akçıl, “Onun kariyerine büyük katkı sağladı” dediği şarkıları için Göçer’e şart koştu: “Eğer şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinden önce Mehmetçik Vakfı’na 2 bin 500 lira bağışlayacak. Mahkemeye başvurup bu yönde karar aldıracağız.” Yasaklı şarkılar ise şunlar: “Biri Bana Gelsin”, “Kızım”, “Bunları Boşver”, “Vefası Eksik Yarim”, “Dön Gel Yeter”, “Kalp Kalbe Karşı Derler”.  

Onlar da kriz yaşamıştı

Müzik dünyasının iki dev ismi Nilüfer ve Kayahan arasında da geçmişte bir “beste krizi” yaşanmıştı. Kayahan, şarkılarını konserlerde okumaması için Nilüfer’e dava açıp kazanmış, bu durum eski dostların arasını açmıştı. İki sanatçı, Kayahan’ın vefatından hemen önce barışmıştı.

 

 

 

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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