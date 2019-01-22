'Geri dön Sezen!'
HAYRANLARI, 2 yıl önce sahnelere veda ettiğini açıklayan Sezen Aksu’nun yeniden konser alanlarına dönmesi için imza kampanyası başlattı.
Sahibi olduğu SN Müzik’e iletilmek üzere Change.org sitesinde kampanya başlatan fan kulübü, sanatçıya şöyle seslendi:
“Biliyoruz, yorgunsunuz. Dinlenmek istiyorsunuz. Hepimizin böyle hissettiği zamanlar olur. Her şeyi bırakıp gitmek isteriz. Ama bilin ki biz sizi çok özledik ve
eksikliğinizi her gün daha da derinden yaşıyoruz. Sizin konserleriniz dert paylaşma, hal hatır sorma, birbirimize sarılma, iç dökme, arınma buluşmaları gibi oluyordu. Biz tekrar şarkılarınızla dertleşmek, ağlamak, mutlu olmak istiyoruz. Yine kalp kalbe, göz göze olalım. Yine zor zamanlarda şarkılara sığınalım. Şarkılarınızda ‘Geri Dön’ diye seslendiğiniz gibi biz de size sesleniyoruz: ‘Bu sefer sen geri dön Sezen.”
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