Selim İleri “Gerçek Şoray’ı tanıdıkça daha da hayran oldum”

Okumayı yeni öğrendiğinde Halide Edip Adıvar’ın Handan kitabının kapağını hecelediğini hatırladığını belirten Selim İleri “Evimde durur o kitap ara ara bakarım” dedi. 17 yaşındayken Yıldız Kenter’in radyo tiyatrosunu dinlediği sırada yazar olmaya karar verdiğini söyleyen Selim İleri babasının vasiyeti üzerine Hukuk Fakültesinde okuduğunu ama bitiremediğini belirtti ve “Edebiyattan başka bir şey düşünemezdim aklımda hep edebiyat var” dedi.

Türk Sineması’ndan bahsederken Zeki Ökten’in “Bir Demet Menekşe” si ve Ömer Kavur Kırık’ın “Bir Aşk Hikayesi” en sevdiğim filmlerdendir diyen Selim İleri, Hülya Koçyiğit ile ilgili de şu cümleleri kullandı: “Mahallemizin kız kardeşi, ablası, annesi Hülya Koçyiğit olmasaydı “Gelin”, ”Düğün”, “Diyet” olamazdı diyen Lütfi Akad’a katılıyorum, starlık kavramını oturtan sayılı isimlerdensin.” İkili geçmiş projeleri bazen hüzün, bazen gülümseyerek izlerken hep sevinçle bahsettiler. Filmleri izlerken kaybettiğimiz isimleri görünce duygusal anlar yaşayan Hülya Koçyiğit “Programımın her bölümünde bu duyguları tekrar tekrar yaşıyorum” dedi. Selim İleri “Türk Sineması, karakter oyuncularına çok şey borçlu” derken Hülya Koçyiğit bu söze katıldı ve “ Türk Sineması star sineması değil, karakter oyuncularının sinemasıdır” dedi.

“Attila İlhan Kitabımın İsmini Değiştirdi”

Selim İleri, normalde “Bu Gece ve Her Gece” olan kitabının ismini Attila İlhan’ın “Her Gece Bodrum” olarak değiştirdiğini söylerken, “Film Gibi Hayatlar” programında İlhan’ın Bodrum için ileri öngörüsünden bahsetti. Birçok değerli yazarla da anıları olduğunu belirten Selim İleri Behçet Necatigil’in edebiyat ve Lütfi Akad’ın sinema hayatına çok büyük katkısı olduğunu söyledi ve bu katkılardan bahsetti.

“Herkes Yeni Nesil Düşmanı”

Selim yeni nesil ile ilgili görüşlerini de paylaştı. “Herkes yeni nesil düşmanıdır, bizde nostalji hayranlığı vardır ama ben öyle görmüyorum, yeni nesildeki ışığı görüyorum, araştırmacı ruhlarını seviyorum” dedi. Hülya Koçyiğit’in “Okumanın kültürünün değiştiğini görüyorum, bununla birlikte edebiyat, sinema kültürü de değişti” sözlerine katıldığını belirten Selim İleri “Gönül eğitimi vardı Yeşilçam’da, samimiyet ve içtenlik önemli, onu hissettiren her proje başarılı olacaktır, belki de bir dönem bu” dedi.

“Kaçırmadan İzlediğim Tek Dizi İstanbullu Gelin”

Hiç kaçırmadan izlediği tek dizinin geçen sezon yayınlanan İstanbullu Gelin olduğunu belirten Selim İleri “Yaşanmışlık, duyguların iyiye doğru giden hikayesi, insancıl yanı olan durum beni etkilemişti. Yazarı Gülseren Buğdaycıoğlu da yakın ahbabımdır” dedi.

“Deneme Çekimi Teklif Edilse Kırılırdım”

“Kırık Bir Aşk” filminde ağırlıkla tiyatro oyuncularıyla çalıştıklarını söyleyen Selim İleri; “Rol teklif etmeden önce oyuncuyu tanır, birlikte zaman geçirir sonra da uygunsa teklif ederdik” dedi. Şimdilerde ise dünyada her oyuncunun deneme çekimine girdiğini belirten Hülya Koçyiğit’e katılan Selim İleri “Peki sana gelselerdi ne yapardın?” sorusuna, Koçyiğit’in “Geçmişte olsa kırılırdım sanırım” cevabı dikkat çekti.



Selim İleri’nin Türkan Şoray’la olan yakınlığını bilen Hülya Koçyiğit “Şoray’ı Selim İleri’den dinlesek” derken İleri’de Şoray ile anılarını anlatırken “Gerçek Şoray’ı tanıdıkça daha da hayran olduğum, anormal bir şefkati vardır” dedi. “Çolpan İlhan ve Sadri Alışık için gözüm kapalı gerçek sanatçı derim” diyen Selim İleri anılarını da “Film Gibi Hayatlar” programında paylaştı. Sevda Ferdağ’dan da bahseden Selim İleri “Sevda Ferdağ çok hakkı yenen, çok şansız bir oyuncudur, 1979 yılında ödül aldığı festival askeri darbeden dolayı yapılamadı, 32 sene sonra yapıldı ve ödülünü aldı” derken, Ferdağ’nın canlandırdığı her karakterin hakkını verdiğini de söyledi.

“Film Gibi Hayatlar” yeni bölümüyle 13 Ekim Pazar günü saat 12:00’de TRT 2’de.