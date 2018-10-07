Gerçek hikaye
Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki aşkın gerçek hikayesi beyaz perdeye taşındı.
Filmde, ünlü jokey Halis Karataş’ı Ekin Koç, Begüm Atman’ı da Farah Zeynep Abdullah oynuyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor. Ay Yapım ve Med Yapım’ın ortaklığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız oturuyor. Film, 7 Aralık’ta vizyona girecek.
Tarihi rekor
Türk atçılığının duayen ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot’ın daimi jokeyi, sonraları Türkiye’nin en başarılı jokeyi haline gelecek olan Halis Karataş’tı. Halis Karataş ve Bold Pilot ikilisinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2.26.22’lik rekoru hâlâ geçilemedi.
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