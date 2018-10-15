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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.10.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Gerçek aşka açım

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Gerçek aşka açım

Gece hayatının sevilen seslerinden Özay Bakır, çıkardığı single’larla yoluna devam ediyor. Son dönemde sahne çalışmaları ve şarkıları kadar özel hayatı ile de gündemde olan Bakır, “Aradığım aşkı bulana kadar hayatımda kimse olmayacak” diyor.

◊ Müzik hayatına nasıl girdi?

- Genetik olarak hayatımda diyebilirim aslında... Babam birkaç enstrüman çalardı, sesi de güzeldi. Annemin ve amcalarımın sesi aynı şekilde. Ailede müzik eksik olmazdı, çok şen şakrak bir aileydik. Daha ilkokuldayken koroya girdim. Müzik eğitimime ise 14 yaşında gitar dersleriyle başladım. Zamanla hayallerimin ana taslağı oluştu: Müzik dünyasında olmak ve kendi şarkılarımı yazmak.

◊ Aklından başka bir iş hiç mi geçmedi?

- Geçti. Babam mali müşavirdi ve kurulu bir düzeni vardı, beni hep ona yönlendirdi. Konservatuvar okumak istiyordum, olmadı, işletme okudum. Sonra mali müşavirlik sınavlarına girdim ve kazandım.

Beyaz yaka olarak devam ettim hayatıma ama mutsuzdum. Sonunda dedim ki en kötü senaryoyu bile yaşayacak olsam, sevdiğim işi yapacağım.

Müzikle harçlığımı çıkarmak bile beni mutlu edecekti. Ve işte şimdi buradayım ve çok da mutluyum.

◊ Mali müşavirlik yaptın mı hiç?

- Evet, bir süre babamla birlikte çalıştım.

◊ Sonra?

- Sonra her şeyi bir kenara bıraktım ve “Kalp” adında bir single çıkardım. Televizyonda yayınlanmaya başladığı ilk gün Gezi olayları başladı. Dolayısıyla şarkı geniş kitlelere ulaşamadı ama hayat bana farklı bir seçenek sundu. Şimdi çok yakın arkadaşım olan Toygar ile tanıştım. Canlı müzik yapıyordu, beni de işin içine soktu. Yaptığım işin hakkını verdim diye düşünüyorum. Ardından ikinci single “Toz Duman” çıktı. Farklı sebeplerden dolayı bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Çalıştığım şirketle aramızda bazı sıkıntılar oldu, yolları ayırdık. Devamında Ozan Çolakoğlu ile görüştük. Şarkılarımı dinlettim, beğendi ve uzun soluklu olduğuna inandığım bir yola çıktık.

Gerçek aşka açım

EN BÜYÜK HAYALİM BİR GÜN HARBİYE’DE KONSER VERMEK

◊ Ozan Çolakoğlu ile tesadüfen mi yollarınız kesişti?

- Hayır. “Aşk Katili” için hayal ettiğim bir sound vardı. Onun için Ozan Çolakoğlu’na ulaşmayı bizzat ben istedim.

◊ Birbirinizden beklentiniz neydi, ne talep ettiğiniz?

- Ozan abi benden pek bir şey istemedi çünkü şarkının ruhunu beğenmişti. Benimse zaten Ozan abiye “Şunu yapar mısın?” demem çok manasız olurdu. Sadece “Abi şöyle olsa mı?” dediğim noktalar vardı, onlarda da genel olarak aynı fikirdeydi.

◊ Kulüplerin aranılan seslerindensin. Gece hayatı zor gelmiyor mu sana?

- Gece hayatı tabii ki zor ama âşık olduğum, kendimi ifade edebildiğim bir işteyim, o nedenle saatlerin pek önemi kalmıyor. Müzik gerçekten de para bile almadan yapabileceğim bir şey.

◊ Gece çalışmalarında seni rahatsız eden konular oluyor mu?

- Nezih bir ortamda şarkı söylediğim ve insanlar da beni bildiği için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Başta birkaç problem yaşadım ama onları tecrübe olarak cebime koydum.

BUGÜNE KADAR HİÇBİR KIZ ARKADAŞIMI ALDATMADIM

◊ Başarısızlık korkun var mı?

- Yok. Şu an hem maddi hem de manevi açıdan bulunduğum noktadan memnunum, mutluyum. Hayalimin peşinden koşmaya devam edeceğim. En büyük hayalim de bir gün Harbiye’de konser vermek.

◊ Çapkın biri misin?

- Kimsenin kalbini kırmıyorum. Bugüne kadar hiçbir kız arkadaşımı aldatmadım. Yani vicdanıma göre yaşıyorum.

Özay Bakır aşk katili midir peki?

- Aşk katili de oldum, aşk kurbanı da. Aşk benim uzun zamandır kaçtığım bir duyguydu. Ama artık beni ezsin geçsin, karar mekanizmamı yok etsin, dağıtabiliyorsa beni dağıtsın, öyle büyük bir aşk yaşamak istiyorum. Ona bir açlığım var diyebilirim. Sevmek ve âşık olmak ayrı şeyler.

◊ Hayatında biri var mı? O aşka ne kadar yakınsın?

- Yok. O duyguyu yakalayana kadar da olmayacak.

 

 

 

 

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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