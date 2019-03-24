Gerçek adresi belli oldu! Aylık kirası 40 bin lira...
Mustafa Sandal’a komşu olacağı haberleri çıkan Emina Jahovic, Zorlu Center’a değil birkaç yüz metre ilerde bir siteye taşınıyor.
Emina Jahovic, çocuklarının hem okullarına hem de Zorlu Center’ın residence’ında kalan babaları Mustafa Sandal’a yakın olması için Beykoz’daki evini boşalttı. Jahovic, bir süre önce Beşiktaş-Levazım’daki Yooistanbul’a taşındı.
Boğaz manzaralı sitede çocukları ile yeni bir yaşama adım atan Emine Jahovic’in aylık kirasının 40 bin lira olduğu konuşuluyor.
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