Gençlik filtresi Mehmet Ali Erbil'e yaradÄ±
ÅžarkÄ±cÄ± Emel MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, sunucu ve oyuncu Seray Sever'le birlikte yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti.
Bir yÄ±la yakÄ±n hastanede yoÄŸun bakÄ±mda tutulan ve kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce taburcu olan Mehmet Ali Erbil, eski gÃ¼nlerine geri dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
ÃœnlÃ¼ ÅŸovmen, geÃ§en hafta sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±lan bir videoda bir hayli zayÄ±flamÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§ekmiÅŸ ve sevenlerini Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Emel MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu ve Seray Sever, dÃ¼n Ã¼nlÃ¼ ÅŸovmeni ziyaret etti.Â
Seray Sever bu ziyaret sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ bu kareyi sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
GENÃ‡LÄ°K FÄ°LTRESÄ°
PaylaÅŸÄ±m Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni alÄ±rken; Sever'in kullandÄ±ÄŸÄ± filtre yÃ¼zÃ¼nden Mehmet Ali Erbilâ€™in 18 yaÅŸÄ±nda gibiÂ gÃ¶zÃ¼kmesi dikkat Ã§ekti.
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