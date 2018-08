Genç yıldız Londra’da

Türkiye’den İngiltere’ye

“Frankenstein” oyunundaki performansıyla çıkış yapan Ali Keçeli, adını İngiltere’de de duyurdu. Geçen yıl “Görevimiz Tatil”de Demet Akbağ ve Zafer Algöz ile başrolü paylaşan Keçeli, ilk olarak otizmli bir çocuğu canlandırdığı “The Curious Incident Of The Dog In The Night Time” oyunuyla İngiliz yönetmenlerin dikkatini çekti.



Kendine hayran bıraktı

Ali Keçeli, şimdi de babası kendisini boksör yapmak isterken hayallerinin peşinden gidip bale eğitimi almaya başlayan Billy Elliot olarak seyirci karşısında. Oyuncu, Londra’daki Guildhall sahnesinde perde açan, yönetmenliğini Margaret Appleton’ın yaptığı müzikalde pek çok tiyatro sanatçısı ve yönetmeni kendine hayran bıraktı.