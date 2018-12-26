Genç yetenekler için sahnede
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in de aralarında olduğu ünlü oyuncular, ÇEV Sanat’ın ‘Genç Yetenekler’ adlı projesinin 10’uncu yıl etkinliğinde sahneye çıkacak. Genç müzisyenlere destek veren isimler, onlarla birlikte şarkı söyleyecek.
ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat tarafından 2009 yılında başlatılan “Genç Yetenekler” projesi, 10’uncu yılını kutlayacak. 7 Ocak 2019’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek geceye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan da onur konuğu olarak katılacak.
Organizasyonda genç müzisyenler sahneyi, projeye destek veren Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Pınar Deniz, Miray Daner ve Kubilay Aka ile paylaşacak. Film müziklerinin seslendirileceği konseri, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı yönetecek.
EĞİTİME DESTEK
Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil’in danışmanlığında hayata geçirilen “Genç Yetenekler” projesiyle ülkemizi yurtdışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olunuyor.
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