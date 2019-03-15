Genç şarkıcıya şok: Kardeşi ölü bulundu
Üç yıl önce annesini kaybeden genç şarkıcı şimdi de kardeş acısı yaşıyor.
Üyesi olduğu One Direction grubuyla adını duyuran Louis Tomlinson'ın 18 yaşındaki kız kardeşi Felicite, evinde ölü bulundu. Batı Londra, Earls Court'taki evinde cansız bedeni bulunan genç kızın "şüpheli" bir kalp krizine kurban gittiği belirtildi.
Louis ve Felicite Tomlinson, 2016 yılında da 43 yaşındaki anneleri Johannah'ı kanser nedeniyle kaybetmişti.
Yeni albümünün çalışmalarını sürdüren Louis Tomlinson'ın kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldığı belirtildi. Genç kız, ölümünden önce Instagram'da son olarak bu pozunu paylaşmıştı.
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