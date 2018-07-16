Genç şarkıcıya görülmemiş evlilik teklifi
Şarkıcı Ece Seçkin, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Çağrı Terletmez'den evlilik teklifi aldığını duyurdu.
Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terletmez'den aldığı ilginç evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaştı ve altına bu notu düştü:
"Sanıyorum ki Dünya’nın en çılgın evlenme tekliflerinden biriydi bu ve ayaklarımın yerle temasını altüst etti...
Sonsuzluğa gitmesini hayal ettiğim tereddütsüz bir “evet” çıktı ağzımdan !
Bütün bu sürpriz ve yaşadığım heyecan sanki rüya gibiydi...
Ne hissettiğimi anlatmama bence gerek yok , gözlerimden belli olmuş zaten...
Ve tekrar
Seninle çıktığımız bu yolculuğa
Gerçek aşka
Saf sevgiye
Ve sana...
1 an bile düşünmeden EVET ! ❤️ 💍"
Yorumları Göster
Yorumları Gizle